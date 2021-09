Samsung Galaxy A41, Tab S7 en Tab S5e krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Samsung rolt voor drie van haar apparaten een nieuwe update uit. Dit geldt voor de twee tablets Galaxy Tab S7 en de Tab S5e, maar ook de Galaxy A41.

Galaxy A41 en tablets krijgen updates

Bij Samsung staat de updatemachine op volle toeren te draaien. Waar eerder de Galaxy A52 al een nieuwe beveiligingsupdate mocht krijgen, zien we dat nu terug bij verschillende andere toestellen. In het rijtje hiervan zien we één smartphone die een nieuwe update krijgt. Arjaan laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy A41 een nieuwe security-patch heeft mogen ontvangen. Dit is beveiligingsupdate augustus 2021.

Niet alleen voor de Galaxy A41 verschijnt de augustus-update. Diezelfde update is er ook voor de Galaxy Tab S5e. De update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland en België, zo meldt Stijn aan ons. Een nieuwe beveiligingsupdate is er ook voor de Samsung Galaxy Tab S7. Deze tablet wordt bijgewerkt met de security-patch van september.