Samsung Galaxy A52: beveiligingsupdate september met RAM Plus

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Galaxy A52. Het toestel krijgt een nieuwe security-patch aangeboden in Nederland en België.

Galaxy A52: september-update

Er wordt een nieuwe update aangereikt voor de Samsung Galaxy A52. Gavin aat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate september 2021. Dit is de meest recent uitgebrachte security-patch voor het Android-besturingssysteem.

De 252,22 MB grote update brengt echter nog meer. Het is de functie ‘RAM Plus’. Met deze optie kan het werkgeheugen virtueel uitgebreid worden, wat als voordeel kan hebben dat het aantal processen (op de achtergrond) groter kan zijn. Of dit in de praktijk echt daadwerkelijk merkbaar

Voor de Samsung Galaxy A52 wordt de update vanaf nu uitgerold voor het toestel. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.