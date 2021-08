Samsung rolt augustus-update uit voor Galaxy S21-serie en Galaxy A52

Een nieuwe update wordt door Samsung verspreid voor vier toestellen. De fabrikant geeft de Galaxy S21-serie een update, samen met de Galaxy A52.

Update voor S21 en A52

In totaal krijgen vier toestellen van Samsung een nieuwe security-patch aangeboden. De fabrikant is gestart met de uitrol van beveiligingsupdate augustus voor enkele modellen, zo op de valreep voor de start van september. Mark meldt dat de update binnen is gekomen voor zijn Galaxy A52. Als we kijken naar de changelog zien we verder geen veranderingen. De update is er voor het 5G-model nadat eerder het 4G-model al bijgewerkt werd met de update.

Sander laat aan DroidApp weten dat zijn Galaxy S21 Ultra ook bijgewerkt is met deze augustus-update. Dit betekent dat de update vanaf nu gedownload kan worden voor de Samsung Galaxy S21, S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Zover bekend worden er geen verdere veranderingen doorgevoerd met deze update.

Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 775,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro