Samsung Galaxy Note 10, Nokia 3.4 en 1.4 krijgen september-update

Nokia en Samsung bieden voor een aantal van hun toestellen een nieuwe beveiligingsupdate aan. Gebruikers van de Samsung Galaxy Note 10-serie en de Nokia 3.4 en 1.4 zien een nieuwe security-patch.

Nieuwe update voor Note 10 en Nokia

Eerder deze maand kwam Google met de vrijgave van beveiligingsupdate september 2021. Deze beveiligingsupdate pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het besturingssysteem voor op de smartphone en andere apparaten. Nu zijn verschillende fabrikanten aan de slag gegaan met het optimaliseren van de nieuwste beveiligingsupdate voor de smartphones.

Samsung is voor de Galaxy Note 10 en Note 10+ begonnen met het updaten van de telefoons naar de september-patch. Math laat dit aan ons weten. Deze update heeft een grootte van 146,38MB en brengt zover bekend verder geen veranderingen of nieuwe functies. Nokia rolt eveneens deze update uit voor twee van haar smartphones. Deze update wordt uitgerold naar de Nokia 3.4 en de Nokia 1.4. Ook bij deze twee modellen zien we geen nieuwe functies of grote veranderingen.

Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone.

