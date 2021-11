Samsung Galaxy A33 met 5G uitgelekt: dit zijn de eerste beelden

Samsung komt binnenkort met een nieuwe Galaxy A-serie. We komen nu te weten dat één van deze modellen de Samsung Galaxy A33 zal zijn. Dit toestel is nu uitgelekt op het internet waardoor we te zien krijgen welke dingen we kunnen verwachten bij de A33.

Samsung Galaxy A33 renders

Nieuwe foto’s zijn opgedoken van de Samsung Galaxy A33. Dit toestel zal naar verwachting begin volgend jaar aangekondigd worden, als onderdeel van de nieuwe lichting A-serie toestellen. Net als zijn voorganger, de huidige Galaxy A32, zal het toestel uitgerust zijn met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Dankzij OnLeaks krijgen we nu een beeld van hoe de smartphone eruit zal komen te zien. Dit aan de hand van de verschenen renders, die zijn gemaakt op basis van de tot nu toe bekende informatie.

De smartphone wordt door Samsung voorzien van een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED-scherm; een vooruitgang ten opzichte van het 6,5 inch LCD-scherm van de A32. Uit de renders wordt ook duidelijk dat Samsung geen 3,5 millimeter aansluiting meer lijkt te plaatsen in het toestel. De afmetingen van de telefoon zouden uitkomen op 159,7 x 74,0 x 8,1 millimeter. Samsung zou van plan zijn om het toestel uit te brengen in de kleuren zwart, wit, lichtblauw en oranje. Of alle kleuren ook overal uitgebracht worden, is niet bekend op dit moment. Daarnaast ontbreken nog verdere details. De aankondiging wordt verwacht in januari volgend jaar.