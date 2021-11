Samsung Galaxy S21: update naar Android 12 en One UI 4 wordt uitgerold

Groot nieuws voor de gebruikers van de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. De smartphonefabrikant is wereldwijd begonnen met het uitrollen van de update naar Android 12, met de nieuwe One UI 4 skin. Binnenkort zijn nog meer toestellen aan de beurt.

Galaxy S21 krijgt Android 12

De eerste niet-Pixel smartphones wordt bijgewerkt met een update naar Android 12. Samsung geeft de update vrij voor de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. In de afgelopen weken begon de Koreaanse fabrikant met het uitrollen van de beta-versies, en nu is het tijd voor de definitieve versie, welke vanaf nu wereldwijd uitgerold wordt naar de gebruikers van de S21-serie. Samen met de update naar Android 12, krijgen de bezitters ook de nieuwe One UI 4 skin.

Samsung geeft je met de nieuwe update de mogelijkheid om nog meer te personaliseren. Met dank aan Android 12 is er ondersteuning voor tal van nieuwe kleurenpaletten waaruit gekozen kan worden. Je kunt het uiterlijk van verschillende onderdelen wijzigen; denk aan het startscherm, pictogrammen, het menu, achtergronden en gebruik maken van nieuwe widgets. Vanuit de toetsenbord-app heb je direct toegang tot emoji-functies, GIF’s, stickers en meer.

Privacy is ook een belangrijk onderdeel in Android 12 met de One UI 4 skin. Je kunt precies kiezen wat je wilt delen, en wat je voor jezelf wilt houden. Wanneer een applicatie toegang wil hebben tot bijvoorbeeld je camera of microfoon, dan krijg je hier een melding van. Daarnaast is er een nieuw privacydashboard waarbij je alles terug kunt vinden op één plek. Samsung geeft je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om niet je exacte locatie te delen met een app, maar een schatting te geven. Het wissen van privacygevoelige informatie voor het delen van een foto behoort ook tot de mogelijkheden. In dit artikel vind je alle nieuwe functies in Android 12.

Andere toestellen

De Samsung Galaxy S21-serie is als eerst aan de beurt voor het ontvangen van deze grote update. Dit gebeurt gefaseerd, wat betekent dat het nog enkele dagen kan duren voordat iedere gebruiker de nieuwe update binnenkrijgt. De uitrol start wereldwijd wel al vandaag. Samsung geeft aan dat binnenkort ook andere toestellen de update kunnen verwachten; het gaat hierbij om de volgende modellen; Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note20 Ultra, S10, S10e, S10+, S10 5G, Note10, Note 10+, Galaxy Fold, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A42 5G en Galaxy Tab S7 en Tab S7+.

