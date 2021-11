Officiële foto’s laten nieuwe Samsung Galaxy A13 zien

De Samsung Galaxy A13 wordt begin volgend jaar verwacht als opvolger van de Galaxy A12. Nu komen steeds meer berichten binnen over de nieuwe A13. Het toestel is nu te zien op officiële foto’s.

Foto’s van Galaxy A13

De Samsung Galaxy A13 zal gepositioneerd worden in het goedkopere middensegment. Als we afgaan op de eerder verschenen informatie, kan het zomaar zijn dat Samsung ervoor kiest om de A13 van 5G te voorzien, wat daarmee de goedkoopste Samsung-smartphone zal worden met ondersteuning voor het 5G-netwerk. In oktober zagen we renders, nu zien we officieel ogende foto’s, waarbij we de Samsung Galaxy A13 van verschillende kanten te zien krijgen.

We zien een niet heel spannend design, waarbij de behuizing vervaardigd zal zijn uit plastic. Voorop zien we het beeldscherm met daarin een druppelnotch, waar ruimte is voor de front-camera. Samsung geeft de Galaxy A13 drie camera’s mee, waarvan twee van deze lenzen iets uitsteken. Vermoedelijk zijn dit de macro- en dieptelens. Aan de zijkant zal de smartphone uitgerust zijn met een vingerafdrukscanner in de power-button. We verwachten verder een MediaTek Dimensity 700 processor die dus de ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. Daarnaast gaan er berichten rond dat Samsung ook een 4G-versie uit zal brengen van de Galaxy A13, welke logischerwijs een lager prijskaartje zal hebben dan de A13 5G.