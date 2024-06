Samsung Galaxy A13 krijgt One UI 6.1, A52s en A41 mei-update

Updates staan klaar voor verschillende toestellen van Samsung. De fabrikant stelt een update beschikbaar voor de Samsung Galaxy A13, de Galaxy A52s en de A41.

Samsung rolt updates uit

Voor een aantal toestellen rolt Samsung weer updates uit. Van beveiligingsupdates tot aan een One UI update. Opvallend is een update voor de Samsung Galaxy A41. Deze telefoon krijgt vanaf nu juist geen updates meer. Net nu dit nieuws gedeeld is, is er dus een update verschenen voor de telefoon. Het is de beveiligingsupdate van mei, zo horen we van Arjaan.

Niet alleen de Galaxy A41 wordt voorzien van een update. De Samsung Galaxy A52s krijgt ook deze security-patch aangeboden, zo krijgen we te horen van Roelf, en ditzelfde horen we van Theo over de Galaxy Tab S6 Lite.

De Samsung Galaxy A13 krijgt de One UI 6.1 update. Deze nieuwe softwareversie kennen we vooral van de AI-functionaliteit op de high-end modellen, maar die vinden we niet terug op de A13. Wel zijn er verschillende verbeteringen voor de galerij. Er is een verbeterde zoekfunctie en je kunt bijvoorbeeld objecten van een foto overhevelen naar een andere foto. Ook zijn er verschillende andere verbeteringen doorgevoerd.

De updates worden vanaf nu verspreid voor de verschillende modellen. Op je toestel verschijnt een melding als je de nieuwe update binnen kunt halen.

