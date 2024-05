Samsung-gebruikers moeten het zonder nieuwe Instant Hotspot-functie doen

Gebruikers van een Samsung Galaxy, zullen niet de nieuwe feature Instant Hotspot kunnen gebruiken. Dit blijkt uit een nieuwe disclaimer die door Google online is gezet. De nieuwe functie maakt deel uit van de Feature Drop van mei.

Instant Hotspot, maar niet voor Samsung

Google heeft een nieuwe functie aangekondigd voor Android. De Feature Drop van mei bevat verschillende nieuwe functies. Eén daarvan is de Instant Hotspot. Deze functie zorgt ervoor dat je je Android-tablet of Chromebook met één druk op de knop kunt verbinden met de hotspot op je telefoon. Deze functie werkt op toestellen met Android 11 en hoger. Maar er is toch een belangrijk aandachtspunt; de functie werkt namelijk niet met Samsung-toestellen. Dit blijkt uit de informatie die Google zelf deelt over de functie.

Dit betekent dat het verbinden van je Android-tablet of Chromebook omslachtiger blijft. Hierbij moet je de mobiele hotspot in de WiFi-lijst van je apparaat zoeken, het wachtwoord invoeren en de verbinding maken. Bedrijven die een ecosysteem van apparaten proberen te creëren, bieden daarom vaak een manier aan om uw apparaten met alleen Wi-Fi direct te verbinden met de hotspot van uw telefoon. Zo kennen we dit onder andere van Apple al.