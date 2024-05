Android Feature Drop mei 2024: dit zijn de nieuwe functies voor je smartphone

Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Android Feature Drop van mei. Met deze update worden weer verschillende nieuwe functies en mogelijkheden toegevoegd aan het besturingssysteem. De nieuwe functies die de update met zich meebrengt, zetten we hieronder op een rijtje.

Android Feature Drop mei 2024

Elk kwartaal brengt Google een reeks nieuwe functies naar de Android-wereld met een zogenaamde Feature Drop. Deze updates introduceren nieuwe tools voor telefoons, tablets, horloges en Chromebooks. De meest recente Feature Drop van mei 2024 is nu beschikbaar en bevat een aantal fijne nieuwe functies.

Google Berichten bewerken

Een van de meest opvallende toevoegingen is de mogelijkheid om verzonden berichten in de Google Berichten-app te bewerken. Deze functie is gedurende een testperiode beschikbaar geweest en is nu voor iedereen toegankelijk. Gebruikers kunnen alleen op RCS gebaseerde berichten bewerken binnen 15 minuten na verzending. Na bewerking wordt het bericht gemarkeerd met een permanente tag ‘Bewerkt’, zodat iedereen in de chat weet dat het is gewijzigd.

Deel hotspots en wijzig Google Meet-apparaten

Een andere belangrijke update is de Instant Hotspot-functie, waarmee gebruikers met één tik de gegevensverbinding van hun telefoon kunnen delen met een Android-tablet of Chromebook. Dit maakt het verbinden eenvoudiger en sneller, zonder de noodzaak om een SSID te selecteren en een wachtwoord in te voeren. Google heeft aangegeven dat deze functie “binnenkort beschikbaar” zal zijn, maar een exacte datum is nog niet bekend. Om deze functie te kunnen gebruiken, moeten gebruikers de services voor meerdere apparaten inschakelen in hun Google-account.

Daarnaast introduceert Google een nieuwe manier om van apparaat te wisselen tijdens Google Meet-gesprekken. Gebruikers kunnen een lopend gesprek eenvoudig naar een ander apparaat switchen door op het Cast-pictogram te tikken. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld van een laptop naar een telefoon over te schakelen zonder het gesprek te onderbreken. Ook hiervoor moeten de Cross-device-services zijn ingeschakeld.

Google Home-widgets en Wear OS-updates

Een langverwachte functie is de Google Home Favorieten-widget. Hiermee kunnen gebruikers hun favoriete smart home-apparaatbedieningen direct op hun startscherm plaatsen. Dit biedt snelle toegang tot veelgebruikte schakelaars zonder de Home-app te hoeven openen. Deze functie is voorlopig alleen beschikbaar voor leden van het Google Home Public Preview-programma. Dit betekent dat het later pas beschikbaar zal komen.

Voor Wear OS-gebruikers is er een vergelijkbare update met de introductie van de Google Home Favorites-tegel. Deze Tile werkt net als andere Wear OS Tiles en kan eenvoudig aan het startscherm worden toegevoegd. Daarnaast is er een optie toegevoegd waarmee gebruikers snelkoppelingen kunnen maken naar ondersteunde wijzerplaten.

Nieuwe betalingsmogelijkheden en emoji-combinaties

In de Verenigde Staten en Duitsland kunnen gebruikers nu hun PayPal-account aan Google Wallet op hun smartwatch koppelen. Dit maakt betalingen via tap-to-pay-stations mogelijk, waarbij het geld van de PayPal-rekening wordt afgeschreven in plaats van een creditcard of betaalkaart.

Google heeft ook nieuwe combinaties toegevoegd aan de Emoji Kitchen. Deze functie stelt gebruikers in staat om verschillende emoji’s samen te voegen tot unieke creaties die in chats gedeeld kunnen worden via Gboard. Een voorbeeld van een nieuwe combinatie is het mixen van 🎧 en 🪩 om een koptelefoon met een discobal in het midden te maken.

Digitale autosleutels voor meer voertuigen

Ten slotte breidt Google de ondersteuning voor digitale autosleutels uit naar meer voertuigmodellen. Gebruikers kunnen hun auto vergrendelen, ontgrendelen en starten met hun Android-telefoon op meer modellen, waaronder nu ook voertuigen van MINI, Mercedes-Benz en Polestar.