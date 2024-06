Nieuwe functie voor Samsung laat je op achterkant telefoon tikken voor tijd

Tikken aan de achterkant van je smartphone, om een bepaalde actie uit te voeren. Deze optie kennen we al van de Apple iPhone, maar ook Samsung gaat deze functie toevoegen. De functie is opgedoken in Android 15.

Dubbeltikken op je Samsung

Samsung introduceert binnenkort een nieuwe functie binnen zijn Good Lock-app, waarmee gebruikers de tijd kunnen controleren door middel van een dubbele tik op de achterkant van hun apparaat. Deze functionaliteit wordt toegevoegd aan de “RegiStar”-module van Good Lock en biedt gebruikers de mogelijkheid om de tijd te zien wanneer hun apparaat is vergrendeld.

Good Lock stelt Samsung-gebruikers in staat om hun ervaring dieper aan te passen dan wat standaard mogelijk is met One UI. De nieuwe dubbeltikfunctie kan handig zijn in situaties waarin het moeilijk is om het scherm te zien en beoogt de toegankelijkheid te verbeteren. Volgens Samsung werkt deze functie zelfs wanneer het scherm is uitgeschakeld, wat het verschil maakt met andere Back-Tap-acties die alleen werken als het apparaat is ingeschakeld en ontgrendeld.

Met “RegiStar” kunnen gebruikers momenteel al functies toewijzen aan een dubbele tik op de achterkant van hun telefoon, vergelijkbaar met de functionaliteit die beschikbaar is op iPhones en Google Pixels. Dit omvat het tonen van meldingen, openen van apps, maken van schermafbeeldingen en het plaatsen van de huidige app in een pop-upvenster. De nieuwe tijdscontrolefunctie wordt aanvankelijk uitgerold naar de nieuwe Galaxy Z Fold 6 en Flip 6, en zal later beschikbaar zijn voor Galaxy-telefoons met One UI 7.0, gebaseerd op de Android 15-update van Samsung, zo is de verwachting.

Hoewel Galaxy-toestellen al een Always-On-display hebben dat de tijd weergeeft, biedt deze nieuwe functie een alternatieve manier om de tijd te controleren zonder het scherm continu actief te houden. Het nut van deze functie is echter enigszins onduidelijk, aangezien je momenteel al het scherm kunt activeren door erop te tikken of het apparaat op te tillen.

