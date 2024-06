Samsung Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 te zien in marketing-foto

Een promotiefoto is opgedoken van twee nieuwe Samsung-toestellen. We zien de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 in volle glorie. Eerder werd al duidelijk dat het design van de toestellen er wat anders uit zal gaan zien.

Foto van Galaxy-foldables

De nieuwe vouwbare smartphones van Samsung verwachten we volgende maand. Samsung kondigt in juli namelijk verschillende nieuwe producten aan, waaronder nieuwe smartwatches, de Galaxy Ring en dus ook de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6. De twee foldables zijn al meermaals in het nieuws gekomen, en dat is nu niet anders.

In aanloop naar de aankondiging, zien we de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 in officieel marketingmateriaal dat is uitgelekt. De oto werd vrij snel offline gehaald van de Samsung-website in Kazachstan, maar toch is deze door verschillende internetters opgemerkt.

De twee foldables krijgen een wat meer afgehoekt ontwerp, zoals we dat eerder zagen bij de Galaxy S24 Ultra. Bij de Samsung Galaxy Z Fold 6 zien we nog steeds de verticale cameramodule met drie lenzen. Bij de Galaxy Z Flip 6 is er een bekend coverschernm met een uitsparing voor twee camera’s, die een gekleurde rand krijgen.

In de afbeelding wordt ook verwezen naar Galaxy AI. De verwachting is dat de smartphones op de markt komen met One UI 6.1. We verwachten meer informatie in juli.