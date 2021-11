Nokia G50 vanaf nu te koop in Nederland: dit moet je erover weten

HMD Global heeft een nieuw toestel uitgebracht op de Nederlandse markt. De Nokia G50 werd eind september aangekondigd en is nu verkrijgbaar in ons land. Wat heeft dit toestel te bieden?

Nokia G50 in Nederland

In Nederland kunnen we een nieuwe telefoon aanschaffen van Nokia. De van oorsprong Finse fabrikant heeft de Nokia G50 uitgebracht in ons land. Eind september kondigde HMD Global deze telefoon aan, welke geplaatst wordt in het middensegment. De prijs van de telefoon ligt tussen de 250 en 300 euro, maar wat krijg je voor dat geld?

Aan boord van de Nokia G50 vinden we een groot scherm, met een grootte van 6,82 inch. Deze levert een HD+ resolutie. Er is 4GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een Snapdragon 480 octa-core chipset. De accucapaciteit komt uit op een flinke 5000 mAh. Verder zien we een triple-camera met een 48 megapixel hoofdcamera, een 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptesensor. De smartphone van Nokia draait op Android 11 en we kunnen twee Android-updates verwachten en drie jaar lang beveiligingsupdates.

De Nokia G50 is te koop bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt.