Vier onbekende Nokia-smartphones duiken op, met dank aan Evleaks

Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks deelt beelden van vier nog niet aangekondigde Nokia’s. De smartphones hebben elk hun eigen ontwerp en zijn nu opgedoken onder de codenamen welke beginnen met een ‘N’.

Nieuwe Nokia’s in aantocht

Het lijkt erop dat er verschillende nieuwe toestellen van Nokia onderweg zijn. HMD Global heeft er zelf nog niks over gedeeld aan informatie, maar dankzij Evan Blass krijgen we er in ieder geval vast een beeld bij. Het gaat hier om vermoedelijk mid-end toestellen, al ontbreken de specificaties nog over de toestellen. Sommige van deze toestellen hebben een overeenkomend ontwerp. De namen van de nieuwe smartphones zijn nog niet bekend. Tot nu toe zien we de toestellen alleen met de codenaam, die nog aangepast worden zullen worden bij het verschijnen van de toestellen.

Hierboven links zien we het toestel dat de naam Nokia N150DL meekrijgt. Vermoedelijk een goedkopere mid-ranger, met een notch, een triple-camera in een rechthoekige cameramodule. Rechts van dat toestel zien we de Nokia N151DL. Dit toestel wordt vermoedelijk een goedkope instapper met wat dikkere schermranden. De cirkelvormige cameramodule biedt waarschijnlijk een enkele camera. Opvallend is dat Nokia niet langer meer lijkt te kiezen voor een fysieke Google Assistent-knop.

De volgende smartphones, welke je hieronder kunt vinden zijn er twee. Links de Nokia N1530DL met een simpel design. We schatten de kans groot dat het hier gaat om een toestel met Android Go. Er is een enkele camera, vrij dikke schermranden en wat goedkopere uitstraling. De rechter telefoon is de Nokia N152DL. Op de foto lijkt het alsof de smartphone een aluminium behuizing krijgt met een glazen achterkant. Mogelijk zit de vingerafdrukscanner in de power-button verwerkt. Deze telefoon krijgt wel een fysieke Google Assistent-knop, samen met een triple-camera achterop en een selfie-cam in de notch.

We zullen ongetwijfeld in de komende tijd meer horen over het bestaan van deze smartphones. Dan is het nog afwachten of de modellen ook daadwerkelijk zullen verschijnen in ons land.