Nokia G50 krijgt na lang wachten beveiligingsupdate december 2021

Merken hebben elk hun eigen updatebeleid; Nokia roept hierover hard van de toren, maar in de praktijk gaat dit niet altijd even lekker. Nu is tijd voor een update voor de Nokia G50.

Nokia G50 krijgt december-update

Eerder deze week werd de Nokia X20 voorzien van de december-update, twee maanden nadat deze update door Google werd uitgerold. Dat is nogal aan de late kant. Nokia staat doorgaans bekend om het goede updatebeleid, mede omdat het bedrijf daar graag mee adverteert.

De Nokia G50 wordt nu bijgewerkt met beveiligingsupdate december 2021, zo laat Jan aan ons weten. Het is een vrij grote update van 113MB. In de changelog staat dat er sprake is van verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen in de gebruikersinterface.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de telefoon, in Nederland en België. Je krijgt een melding als je de update kunt downloaden.