Nokia G50: update naar Android 12 vanaf nu beschikbaar

De Nokia G50 is het volgende toestel in het rijtje dat bijgewerkt wordt naar het nieuwe Android 12. De update wordt vanaf nu uitgerold in Nederland.

Nokia G50 krijgt Android 12

Nokia heeft in de afgelopen weken al voor verschillende modellen de update naar Android 12 uitgerold. Dit keer is het de beurt aan de volgende smartphone. De Nokia G50 is het volgende model dat in Nederland de update krijgt naar Android 12, zo laat DroidApp-lezer Jan aan ons weten. Opvallend is dat de beveiligingsupdate op november blijft staan, en daarmee nog steeds twee versies achterloopt. Hopelijk kiest Nokia ervoor om spoedig nog een nieuwe security-patch te verspreiden.

Dankzij de Android 12-update krijgen gebruikers verschillende nieuwe functies voorgeschoteld. Denk aan het Material You design, waarbij de interfacekleuren aangepast worden op basis van de ingestelde achtergrond. Verder is er het privacydashboard met meer mogelijkheden om privacy-instellingen aan te passen.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.