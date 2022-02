Nokia begint eindelijk met uitrol december-update voor Nokia X20

Het geweldige updatebeleid dat bij de aankondiging van de Nokia X20 werd gepresenteerd, is in werkelijkheid toch wat minder rooskleurig. Nu pas staat beveiligingsupdate december klaar voor de smartphone die vorig jaar door Nokia werd aangekondigd.

Nokia X20: december-update

Drie jaar lang Android OS-updates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates; dat is een key-feature van toestellen in de X-serie van Nokia. Echter heeft onze mailbox het zwaar met alle berichten van de Nokia X20-bezitters. Het lijkt erop dat Nokia de situatie niet helemaal onder controle heeft wat betreft de uitrol van updates. Smartphones worden bijvoorbeeld veel later bijgewerkt. Dat zien we nu ook terug met de Nokia X20.

Nu is het tijd voor een ‘nieuwe’ update voor de Nokia X20. Nieuwe staat hierbij bewust tussen aanhalingstekens, want de smartphone wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate december, terwijl die van januari al wekenlang uit is. Marcel maakt melding van de update, die vanaf nu beschikbaar is voor de Nokia X20. Je krijgt een melding op je smartphone als deze beschikbaar is voor jouw device.