Handleiding van Nokia G100 en G400 online verschenen

Twee nieuwe modellen van Nokia zijn opgedoken in het nieuws; de Nokia G100 en G400. Van beide G-serie smartphones zien we de handleiding online verschijnen. Wat weten we al over de twee smartphones?

Nokia G100 en Nokia G400

Het lijkt erop dat de Nokia G-serie van Nokia uitgebreid wordt met in ieder geval twee modellen. De smartphones die nu in het nieuws voorbij komen zijn de Nokia G100 en de Nokia G400. De handleidingen van de twee devices zijn reeds online verschenen, en dus weten we al het één en ander over het uiterlijk en de eigenschappen.

Nokia G400

Voor de Nokia G400 verwachten we een smartphone met een Snapdragon 480, maximaal 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De Nokia G400 krijgt een 6,6 inch 120Hz beeldscherm en een triple-camera (48MP + 5MP groothoek + 2MP macro). Voor zo’n 240 dollar moet de smartphone op de markt gebracht worden.

Nokia G100

Het andere model is de Nokia G100. Hier verwachten we een Snapdragon 615 chipset, een 6,5 inch display, triple-camera en 5000 mAh accu. Aan de zijkant zal de smartphone een vingerafdrukscanner krijgen. Informatie over de prijs is er ook; die zal uitkomen op 150 dollar. Onbekend is of de smartphones ook naar Europa komen.