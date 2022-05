Nokia G10 krijgt update naar Android 12

Nadat verschillende Nokia-toestellen de update naar Android 12 al aangeboden hadden gekregen, is het nu de beurt aan het volgende toestel. De Nokia G10 wordt bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie.

Nokia G10 krijgt Android 12

Voor de Nokia G20 en de Nokia 2.4 werd vorige week de update naar Android 12 al uitgebracht. Nu is het de beurt aan een ander toestel in de G-serie; de Nokia G10. Het toestel krijgt de update vanaf nu in Nederland en België, zo wordt duidelijk na een tip van Bas. De update updatet het toestel dus van Android 11 naar Android 12, waarmee het toestel bijgewerkt wordt met een reeks nieuwe functies.

Onder andere meer privacy-opties zoals het toestemming geven voor je locatie, maar dan alleen de geschatte locatie. Verder is er ondersteuning voor Material You. Hiermee kunnen de kleuren uit de achtergrond overgenomen worden in de interface. Android 12 beschikt verder over verbeterde widgets en betere prestaties.

Als je de update kunt binnenhalen, krijg je hiervan een melding op je smartphone.