Nokia G20 en Nokia 2.4 ontvangen Android 12; Galaxy M20 nieuwere patch

Samsung en Nokia rollen voor enkele van hun toestellen een nieuwe update uit. Samsung doet dit eindelijk weer eens voor de Galaxy M20. Bij Nokia worden twee Nokia’s bijgewerkt met een update naar Android 12.

Android 12 voor Nokia’s

Twee Nokia-toestellen worden bijgewerkt met de update naar Android 12. Het is tijd om de Nokia G20 en de Nokia 2.4 te updaten. Dankzij de gefaseerde uitrol van de update naar de nieuwste Android-versie zien steeds meer gebruikers de nieuwe update binnenrollen. De update brengt verschillende nieuwe mogelijkheden.

Onder andere op het gebied van privacy is er het nodige verbeterd. Een applicatie kan je bijvoorbeeld de optie geven om een schatting van je locatie te geven, in plaats van je exacte locatie. Verder is er natuurlijk het Material You-design. Hiermee kun je instellen dat de interfacekleuren aangepast worden uit die van de ingestelde achtergrond. Verder belooft Google verbeterde prestaties en zijn er achter de schermen ook nog verschillende nieuwe functies klaargezet.

De update wordt vanaf nu gefaseerd uitgerold voor de Nokia 2.4 en de Nokia G20. Als je de update kunt downloaden, ontvang je hierover een notificatie.

Samsung Galaxy M20

Een nieuwe update is er ook voor de Samsung Galaxy M20, zo laat Sally aan DroidApp weten. De smartphone had al lange tijd geen update meer gehad. De laatste patch stamt uit juli 2021. Nu is er een recentere security-patch uitgerold in Nederland; beveiligingsupdate maart 2022.

