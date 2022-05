Samsung Galaxy M21 en Galaxy M31 allebei voorzien van Android 12-update

Twee toestellen van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe grootse update. Voor de Samsung Galaxy M21 en Galaxy M31 wordt Android 12 uitgerold, samen met One UI 4.1.

Samsung Galaxy M21 en M31: Android 12 beschikbaar

De volgende twee toestellen kunnen vanaf nu de update downloaden naar Android 12. Samsung heeft de update beschikbaar gesteld voor de Samsung Galaxy M21 en de Galaxy M31. Jos laat ons weten dat hij de update aangeboden heeft gekregen voor zijn toestel. Hiermee worden een hoop nieuwe functies en mogelijkheden naar de twee goedkopere mid-end toestellen gebracht. Mede dankzij de update naar One UI 4.1, de skin van Samsung, kun je nu Kleurenpalet gebruiken. Hiermee worden kleuren uit de achtergrond overgenomen in de interface. Daarnaast heb je meer privacy-opties tot je beschikking. Eén van de mogelijkheden is om een app toegang te geven tot een schatting van je locatie, in plaats van je exacte locatie.

Goed nieuws is er ook over de beveiligingspatch van de telefoons. Deze was al weer een tijdje niet bijgewerkt. Stond de patch tot nu toe op die van september, is dus nu weer bijgewerkt naar de patch van april. De update is bijna 2GB groot en wordt vanaf nu uitgerold naar de Galaxy M21 en M31.

