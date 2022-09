Samsung rolt Android 12L met One UI 4.1.1 uit voor Z Flip 3 en Fold 3

Samsung heeft in Nederland en België een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3. De twee foldables van het merk krijgen de grote update met Android 12L en One UI 4.1.1. De nieuwe functies hebben we voor je samengevat in het artikel.

One UI 4.1.1 voor Galaxy Z Flip 3 en Fold 3

Twee vouwbare smartphones van Samsung zijn bijgewerkt met een nieuwe update. Fijke laat weten dat haar toestel de update heeft mogen ontvangen naar One UI 4.1.1. Deze update is vanaf nu te downloaden voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Het is een grote update die eerder al door Samsung aangekondigd werd. Samen met One UI 4.1.1 heeft het merk namelijk deze update gecombineerd met Android 12L.

Voor de Flip 3 brengt de One UI 4.1.1 update al direct verschillende verbeteringen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld portretselfies of de maandkalender te bekijken op het coverscherm. Tevens kunnen belangrijke instellingen zoals WiFi en dergelijke bediend worden via dit scherm, zonder dat het toestel opengeklapt hoeft te worden. Ook kun je snel een emoji of tekst invoeren door op een bericht te reageren, direct via het coverscherm, en kun je snel favoriete contacten bellen vanaf dit scherm.

Tot slot is er een vernieuwde camera-app, kun je aan de slag met de verbeterde taakbalk die je snel laat multitasken en is er een schermoptie toegevoegd om de pop-up view te gebruiken. Er zijn nieuwe klokstijlen voor het coverscherm, je kunt de touchpadnavigatie gebruiken als het scherm in een hoek van 90 graden gekanteld staat en er zijn tal van andere nieuwe opties in het toestel te vinden. De security-patch blijft op die van augustus staan.