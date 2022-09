Samsung rolt nieuwe update uit voor Galaxy S21, A52s, Note 20, M21 en Tab S8

Een hoop updates worden uitgerold door Samsung. Meerdere smartphones en tablets worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate, sommige updates met nieuwe functies. We hebben de details op een rijtje gezet.

Galaxy’s met updates

Samsung heeft de updatesluizen flink opengezet. Allereerst is er een nieuwe update voor de high-end reeks van vorig jaar. De Samsung Galaxy S21, S21+ en de S21 Ultra worden bijgewerkt met beveiligingsupdate september 2022. Dit is de meest recente update vanuit Google en brengt samen met deze patches, ook de eigen patches van Samsung. Voorderest lijken er geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd te zijn. Niet alleen voor de S21-serie is deze nieuwe security-patch beschikbaar; Samsung rolt hem ook uit voor de Galaxy A52s. Ook hierbij zien we geen grote veranderingen of nieuwe functies.

Een andere update staat klaar voor de Galaxy M21. Deze smartphone ontvangt de beveiligingsupdate van augustus. We zien tevens dat de Galaxy Note 20 en de Note 20 Ultra allebei geüpdatet worden. Samsung rolt hiervoor de september-patch uit. Karel meldt ons eveneens een update voor de Galaxy Tab S8+, die ook voor de Tab S8 en Tab S8 Ultra verspreid wordt. De update brengt stabiliteitsverbeteringen, maar treedt hierbij niet in detail wat er precies verbeterd is met deze update.

De toestellen krijgen de updates vanaf nu uitgerold. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone of tablet.

