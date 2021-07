Nokia 6.2, Samsung Galaxy M21 en Galaxy M31 ontvangen nieuwe update

Drie smartphones worden voorzien van een nieuwe update. Gebruikers van de Nokia 6.2, Samsung Galaxy M21 en Galaxy M31 worden blij gemaakt met een nieuwe update voor hun smartphone. Wat kunnen we verwachten?

Updates voor Nokia en Samsung

Ben je in het bezit van een Nokia 6.2, dan is er een nieuwe update voor het toestel beschikbaar. Oscar laat aan DroidApp weten dat de Nokia 6.2 een 9,3MB grote update binnenkrijgt. Net als verschillende andere toestellen van HMD Global is dat beveiligingsupdate juli 2021. Dit is de meest recente security-patch voor Android. Hopelijk pakt het merk nu weer haar updateschema op, want het updatebeleid van Nokia wankelt altijd nog steeds een beetje. Zover bekend worden geen nieuwe functies of dergelijke toegevoegd met de update.

Dennis laat weten dat zijn Samsung Galaxy M31 de beveiligingsupdate van juni heeft mogen ontvangen. Hierbij worden ook de prestaties van de camera verbeterd en belooft Samsung dat de algehele apparaatprestaties van de smartphone zijn verbeterd. De Galaxy M21 wordt eveneens met deze security-patch bijgewerkt. Hierbij komt Samsung met verbeterde Quick Share en kun je nu je klembord inzien als je ervoor kiest, om bijvoorbeeld in een notitie-app of in de zoekbalk van je browser, het scherm ingedrukt te houden.

