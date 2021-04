Samsung Galaxy A21s krijgt Android 11; One UI 3.1 voor Galaxy M31

Twee toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een interessante nieuwe update. Het gaat om de Android 11 update voor de Galaxy A21s en de update naar One UI 3.1 voor de Galaxy M31 van de Koreaanse fabrikant. De details zetten we voor je op een rijtje.

Galaxy A21s krijgt Android 11

Er is een grote update beschikbaar voor de Samsung Galaxy A21s. Het gaat om de update naar Android 11, en dat is opvallend. Volgens het eerder verschenen schema zou Samsung pas in juni de update uitrollen voor dit toestel. Bij eerdere updates naar Android 11 lag Samsung ook een maand voor op schema, dus goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A21s. André laat ons weten dat de update het toestel heeft bereikt en een grootte kent van circa 1,8GB.

De update brengt verschillende nieuwe features. Zo zijn er de verbeterde notificaties, vernieuwde mediaspeler en meer privacy-instellingen. Tevens kun je enkele nieuwe Samsung-tools gebruiken die in een nieuw jasje zijn gestoken. Deze vind je terug in de camera-app en bij ‘apparaatonderhoud’. Ook One UI 3.1, de eigen skin van Samsung, wordt meegeleverd. Samen met de update wordt ook beveiligingsupdate maart 2021 meegeleverd.

Galaxy M31

Nadat eerder voor de Samsung Galaxy M31 de update naar Android 11 werd uitgerold, is het nu tijd voor een andere nieuwe update. Dit is de One UI 3.1 update. Met de komst van Android 11 werd namelijk destijds One UI 3.0 geleverd. Jan meldt de update en brengt eveneens de maart-patch. Er zijn wat verfijningen in de interface en verbeteringen voor de camera-app. Denk aan de Single Take-modus en een gum-functie in de galerij-app. Ook kun je voor het delen van een foto alvorens dat te doen, eerst de locatiegegevens verwijderen.

