Samsung laat je je oude smartphone dienen als smart home-apparaat

Je oude smartphone is slimmer dan je denkt, en het lijkt erop dat Samsung datzelfde heeft gedacht. Oude smartphones kunnen binnenkort bijdragen in het huishouden, als smart home-apparaat.

Oude smartphone voor smart home

Een nieuwe smartphone koop je doorgaans voor zijn nieuwe functies en wellicht nog om enkele andere redenen. Dit betekent echter vaak niet dat je oude smartphone ten einde is opgeschreven. Grote kans dat je vorige toestel nog wat toe kan voegen in het huishouden. Samsung wil je oude smartphone een verder leven laten leiden middels de inzetbaarheid als smart home-apparaat.

Denk aan de microfoon die hiervoor ingezet kan worden. Wanneer een geluid opgevangen wordt als je niet thuis bent, wordt een melding naar je telefoon gestuurd. Ditzelfde geldt voor de inzetbaarheid van een lichtsensor. Wanneer het donkerder wordt, kunnen bijvoorbeeld slimme lampen aangezet worden.

Samsung geeft nog andere voorbeelden over die we met de oude smartphone kunnen doen. Zo wordt het mogelijk hem te gebruiken als babyfoon en kun je het toestel inzetten als beveiligingscamera. Doordat je telefoon verder geen andere taken op zich hoeft te nemen, kan volgens Samsung ook flink wat batterijduur bespaard worden.

Voor nu is de techniek, dat deel uitmaakt van het Samsung Galaxy Upcycling at Home-programma, alleen te gebruiken op de Galaxy S-, Note en Galaxy Z-serie van 2018 en later.

