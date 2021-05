Samsung Galaxy M21 krijgt One UI 3.1 met nieuwe patch

Goed nieuws is er voor de gebruikers van de Samsung Galaxy M21. De fabrikant rolt een grootse update uit voor het toestel, waarbij enkele nieuwe functies beschikbaar komen, samen met een nieuwere beveiligingsupdate.

Galaxy M21 krijgt One UI 3.1

Samsung stelt een nieuwe update beschikbaar voor de Samsung Galaxy M21. De update, die inmiddels ook in Nederland is aangekomen, brengt een aantal verbeteringen, zo laat DroidApp-lezer Ad ons weten. Zijn smartphone wordt bijgewerkt met One UI 3.1. Het gaat om een update van ruim 700 MB en deze brengt ook beveiligingsupdate maart 2021.

Uit de changelog komt naar voren dat Samsung de prestaties van de camera verbeterd. Ditzelfde geldt voor de apparaatprestaties. De camera-app krijgt wat extra’s zoals de Single Take-modus en de gum-functie in de galerij-app. Vanaf nu is het ook mogelijk om locatiegegevens bij je foto in de galerij-app te verwijderen, voordat je deze verstuurt. Ook in de interface zijn wat verfijningen doorgevoerd.

Wanneer de update beschikbaar is voor jouw Galaxy M21, ontvang je hiervan een melding op je toestel.