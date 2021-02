Samsung Galaxy M21 krijgt ook update naar Android 11, met One UI 3.0

Voor de Galaxy M-serie heeft Samsung goed de smaak te pakken met het uitrollen van de update naar Android 11. De nieuwste versie van het besturingssysteem staat vanaf nu klaar voor de Samsung Galaxy M21.

Galaxy M21: update naar Android 11

We schreven gisteren al dat Samsung de update naar Android 11 klaar heeft gezet voor de Galaxy M31 (en M31S) en nu is een ander toestel aan de beurt. In Nederland staat de update klaar voor de Samsung Galaxy M21, zo laat Ad aan ons weten. De smartphone krijgt daarbij niet alleen de nieuwste Android-versie, maar ook beveiligingsupdate januari 2021.

Bovenop de nieuwe functies uit Android 11, is ook One UI 3.0 meegeleverd. Dit is een nieuwe versie van de skin die Samsung over Android heen legt. De nieuwe functies die je vanaf nu kunt gebruiken zijn onder andere nieuwe privacy-opties, verbeterde meldingen met onderscheid tussen berichten, schermopname en nog veel meer.

Ben je in het bezit van de Samsung Galaxy M21, dan kun je de update vanaf nu verwachten op je toestel. Je krijgt een notificatie als dit het geval is.