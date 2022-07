Deelscooter-app GO Sharing krijgt grote update met nieuw design

De app Go Sharing, bekend van de groene scooters, fietsen en auto’s is in een compleet nieuw jasje gestoken. De nieuwe versie van de app is een stuk sneller en laat zich prettiger bedienen.

Go Sharing app

Go Sharing is bekend van de deelscooters en fietsen die je verspreid over veel Nederlandse en enkele buitenlandse steden kunt vinden. Daarnaast kun je via het platform ook Go auto’s huren. Dit alles gaat erg makkelijk via de app, en de nieuwe update voor de applicatie maakt het huren nog makkelijker. De app die tot nu toe werd gebruikt was niet altijd even gebruiksvriendelijk, en dat is met de update nu verholpen.

Bij de nieuwe versie van de Go Sharing app zien we een nieuw ontwerp voor de applicatie. De app wordt een stuk sneller geopend en oogt een stuk overzichtelijker dan voorheen. Het menu met de verschillende opties is logischer en prettiger ingedeeld, zodat je snel de gezochte optie terugvindt. Met de nieuwe update van de Go Sharing app kun je ook direct navigeren naar de scooter of fiets die het dichtstbijzijndst is.

De update voor de applicatie kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

Tip: wil je 25 gratis minuten, gebruik dan promotiecode IUMZPJ