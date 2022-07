Google Maps krijgt zomer-update: betere fietsnavigatie, locatie delen en meer

Google Maps krijgt een hoop verbeteringen die de app nog beter moeten maken. Op het gebied van het (realtime) delen van je locatie zijn verbeteringen doorgevoerd, net als voor de fietsnavigatie en de fijne ‘immersive view’ beelden komen naar de app.

Google Maps met nieuwe functies

Google komt met een reeks nieuwe mogelijkheden voor de app van Google Maps. De applicatie krijgt een aantal welkome verbeteringen. Die zien we allereerst terug in het delen van je actuele locatie. Bij het delen van je locatie kun je voortaan ook de ander een melding sturen dat je bent vertrokken, of dat je bent aangekomen op plaats van bestemming. Deze notificaties zijn nieuw toegevoegd aan de mogelijkheden.

Fietsnavigatie

Op het gebied van fietsnavigatie brengt Google Maps ook fijne verbeteringen met de zomer-update. De fiets als vervoersmiddel is steeds populairder geworden, zo ziet Google, en dus is het tijd om de fietsroute-functie uit te breiden. Google laat je verschillende fietsroutes met elkaar vergelijken bij het plannen van een rit. Daarnaast is er een sectie voor zeer steile heuvels, met daarin een grafiek die vermeldt wat het hoogste en laagste punt van de helling is.

Een fijne verbetering bij de fietsroutes is dat je ziet wat voor soort wegdek je tegenkomt op je route. Denk aan gemarkeerde fietspaden, gedeelde paden, de rijbaan of iets anders. Dit wordt aangegeven in percentages. Dit zie je ook terug in het routeoverzicht dat je te zien krijgt in Google Maps.

Immersive view

Een nieuwe functie die aangekondigd werd tijdens Google I/O is Immersive View. Hiermee krijg je een realistische weergave, waarmee je plaatsen nog beter kunt ontdekken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om over Londen met de Big Ben of Westminster te vliegen. Door het tijdstip te veranderen krijg je te zien hoe het er in de avonduren uitziet. Onderstaande video geeft een mooie indruk van deze functie. Immersive View zal beschikbaar komen voor ondersteunende locaties.



Uitrol

Google rolt de nieuwe functies vanaf nu, in de komende weken uit. Het kan dus even duren totdat iedereen de functionaliteit kan gebruiken.