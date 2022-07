Lekkerder bij de Boer app: boerenproducten bij je in de buurt

Natuurlijk kun je voor al je producten bij de supermarkt terecht, maar misschien wil je wel kaas, eieren, melk, groente, honing of andere producten van de boer, bij jou in de buurt. De Lekkerder bij de Boer app helpt je hierbij.

Lekkerder bij de Boer

De Lekkerder bij de Boer app stijgt sinds het nieuws rondom de boeren, flink in populariteit. Tijd om deze app dan ook eens te behandelen op DroidApp. Met deze applicatie krijg je toegang tot de producten van de boer, uit je eigen buurt. Het voordeel; verser dan in de supermarkt en dus direct van de boer. Via de Lekkerder bij de Boer app kies je de producten uit die je wilt hebben, bestelt die online en je haalt het af, of het wordt thuisbezorgd. Die optie is overigens bij veel boerderijen niet beschikbaar. Met de app kun je echter nog veel meer.

Zo krijg je notificaties bij nieuwe verkooppunten. Verder kun je zelfs fietsroutes plannen langs de verschillende stalletjes en krijg je aanbiedingen voorgeschoteld. Ook het plaatsen van reviews behoort tot de mogelijkheden. Met een account kun je favorieten opslaan, notificaties krijgen bij wijzigingen van bijvoorbeeld openingstijden en kun je contact opnemen met de boer. Op basis van je locatie wordt getoond welke boeren er in je buurt zaten. Stalletjes, maar ook winkeltjes en automatieken vind je terug in de Lekkerder bij de Boer app.

Bij iedere aanbieder zie je precies wat je er kunt kopen. Dit vind je vaak terug in de omschrijving, waarin de winkel voorgesteld wordt. Verder kun je de route starten naar deze plek, bellen, een bericht sturen of de website openen. Eronder staat het adres, net als de openingstijden en de betaalmethoden. Je hebt uitgebreide keuze; want niet alleen voor de traditionele boeren is er ruimte in de app. Fruit, groente, kazen, melk, honing, vlees, wijn en vele andere producten kun je voorbij zien komen in de applicatie. Tevens komen we ook bloemen tegen.

Downloaden

