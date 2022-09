Voorkom voedselverspilling: AH overblijvers nu in alle winkels

Albert Heijn heeft haar Overblijvers, waarmee je meehelpt voedselverspilling tegen te gaan, nu uitgerold over heel Nederland. Dit betekent dat je door alle winkels in Nederland overgebleven producten goedkoop kunt kopen.

AH Overblijvers

In de afgelopen tijd heeft supermarktketen Albert Heijn getest met de AH Overblijvers. Het is een concept dat te vergelijken is met Too Good To Go. Deze test van Albert Heijn werd gedaan in een beperkt aantal winkels, maar vanaf nu kun je bij elke winkel in Nederland de Overblijvers tegenkomen. Hiermee help je de voedselverspilling tegen te gaan, door producten die uit het assortiment gaan, of een naderende houdbaarheidsdatum hebben te kopen tegen een voordelige prijs. Daarnaast bespaar je dus ook nog op je boodschappen.

Waar het eerder een aparte Overblijvers app was, is de functionaliteit nu gewoon geïntegreerd in de app van Albert Heijn zelf, voorheen Appie. Je vindt op het startscherm de tegel Overblijvers, waar je direct je winkel kunt selecteren. Vervolgens zie je welke vestigingen in de buurt een Overblijver heeft. Deze kun je vervolgens, met je eigen tas, ophalen op het gekozen ophaaltijdstip bij de servicebalie.

Er zijn verschillende keuzes in Overblijvers. Het gaat om de volgende AH Overblijvers;