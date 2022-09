Fabrikanten worden mogelijk verplicht tot ‘naadloze updates’; S23 als eerste?

Fabrikanten die hun toestellen met Android 13 leveren, zouden volgens de nieuwe richtlijnen verplicht zijn om toestellen met naadloze updates te leveren. De zogenoemde ‘seamless updates’ zouden deel uitmaken van de licentie voor Google Mobile Services. Samsung zou dit mogelijk toepassen bij de Galaxy S23.

Naadloze updates vanaf Android 13

Smartphones die met Android 13 of hoger worden uitgebracht, zouden volgens de nieuwe richtlijnen voor een Google Mobile Services licentie, ondersteuning moeten bieden voor zogenaamde seamless updates, ofwel naadloze updates. Het wordt al jarenlang aangeboden in Android, maar lang niet elke fabrikant heeft die ondersteuning overgenomen bij haar toestellen. Toestellen die met Android 13 of hoger worden uitgebracht, zouden hiertoe verplicht worden om dit te ondersteunen.

Met naadloze updates kunnen smartphones en tablets nieuwe updates op de achtergrond downloaden en installeren. Bij een herstart worden die direct actief. Het moet de beveiliging maar ook het gemak ten goede komen. Toch hebben verschillende fabrikanten dit niet toegepast, waaronder Samsung. Geen enkel toestel van de fabrikant heeft deze ondersteuning gekregen. Samsung zou met de Galaxy S23 dus als eerste dit aan kunnen bieden.

Bij naadloze updates wordt gebruik gemaakt van twee verschillende partities. Op de systeempartitie wordt de firmware geïnstalleerd. Door van A- en B-partities gebruik te maken kunnen OTA-updates gemakkelijk op de achtergrond geïnstalleerd worden. Gebruikers zijn alleen de tijd kwijt voor het opnieuw opstarten van de telefoon. Een ander voordeel is dat wanneer het updaten mislukt is, er gemakkelijk teruggekeerd kan worden naar een vorige update.