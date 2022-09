DynamicSpot geeft je Android-toestel een Apple Dynamic Island

De nieuwe iPhone 14-modellen zijn voorzien van het zogenaamde Dynamic Island, ofwel een eiland als vervanging van de notch. Ben je hiervan onder de indruk, dan kun je hem nu ook gebruiken op je Android-apparaat.

DynamicSpot

Apple lanceerde eerder deze maand vier modellen in de iPhone 14-serie. Deze feature moet de notch vervangen die Apple eerder nog trouw gebruikte in haar toestellen. Het Dynamic Island is vooral een software-gimmick, aangezien de notch van de iPhone 14 bestaat uit twee stukken. Een punch-hole, daar wilde Apple blijkbaar niet aan.

Aan het Dynamic Island heeft Apple verschillende toevoegingen gedaan, zodat het voor gebruikers ook daadwerkelijk wat toe kan voegen. In dit artikel over het Dynamic Island gaven we al aan dat het zeker een inspiratiebron kan zijn voor fabrikanten van Android-modellen. Meldingen voor een oproep, de muziekspeler of gekoppelde apparaten zoals in-ear buds komen allemaal op een mooie manier tot hun recht.

Een Android-ontwikkelaar is met dit idee aan de slag gegaan. Dit resulteert in de app DynamicSpot. Deze geeft je het dynamische eiland van Apple, maar dan op je eigen Android-toestel. Een zwarte rechthoekige balk wordt rond de camera aan de voorkant geplaatst. Je kunt hierop tikken als er een melding binnenkomst, en ook kun je verschillende instellingen aanpassen. Daarbij heeft het de handige toevoeging dat je zelf aan kunt geven waar je deze balk wilt zien. Handig, als de front-camera aan de linkerkant van het scherm zit bij jouw toestel. Een andere optie in DynamicSpot is dat je zelf de grootte van de balk kunt bepalen.

Downloaden

De app DynamicSpot kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.