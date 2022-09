TomTom Go Navigation is verbeterde navigatie-app voor vrachtwagenchauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs kunnen al met hun smartphone terecht voor het downloaden van legio navigatie-apps, maar deze zijn niet afgestemd op het vervoer per vrachtwagen. TomTom Go Navigation is dat nu wel, handig voor de vrachtwagenchauffeur.

TomTom voor op de vrachtwagen

Eerder verscheen op DroidApp de TomTom Go Navigation review, waarbij we de navigatie-app uitgebreid hebben besproken. Nu is er een nieuwe update voor de applicatie uitgebracht, welke specifiek bedoeld is voor de vrachtwagenchauffeur. Vanaf nu is het namelijk naast navigeren, voor hen ook mogelijk om met bepaalde zaken rekening te houden. Denk aan de afmetingen van het voertuig, de brandstofvereisten, de gewenste maximum snelheid en de lading (zoals gevaarlijke stoffen). Op die manier kan een juiste route gegeven.

Met de nieuwe versie van TomTom Go Navigation kunnen vrachtwagenchauffeurs meerdere stops achter elkaar plannen. Tijdens de route kun je zien welke tankstations er geschikt zijn voor het voertuig en zijn ook speciale vrachtwagenstops te vinden. Andere handige functies die we kennen van de app, zoals rijstrookaanwijzingen, live verkeersinformatie en de routebalk met route-informatie, is ook aanwezig als je op de vrachtwagen zit.

Voor de toekomst heeft TomTom nog meer verbeteringen bedacht. Zo moet een toekomstige update ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met lage-emissiezones. De versie voor vrachtwagens en auto’s kan gecombineerd worden, zodat je niet twee licenties hoeft af te nemen. De prijs komt voor twaalf maanden uit op 99,99 euro, waarbij je tijdelijk gebruik kunt maken van de introductieprijs van 49,99 euro. Je kunt ook kiezen voor een maandabonnement voor 14,99 euro. De dienst kun je wereldwijd gebruiken, met uitzondering van Rusland en Wit-Rusland.