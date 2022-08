TomTom GO Ride: de nieuwe navigatie-app voor motorrijders

TomTom is een bekende naam voor in de auto en daarvoor zijn verschillende systemen en apps beschikbaar. Met TomTom Go Ride heb je een app voor op de motor.

TomTom Go Ride

Een bekende naam in de auto is Eva, of Bram… of Xander; de stemmen van TomTom. Hoewel in de afgelopen jaren steeds meer zaken overgenomen werden door andere apps zoals Google Maps, Waze en Flitsmeister, wordt TomTom nog altijd veel gebruikt. Voor in de auto hebben we bijvoorbeeld eerder de TomTom Go Navigatie review geschreven. Hiermee kun je letterlijk alle kanten op. Maar voor de motorrijder is er een stuk minder keuze. TomTom springt nu in dat gat en komt met TomTom Go Ride. Deze app wordt nu nog getest, maar is al wel te downloaden en natuurlijk te gebruiken.

De TomTom Go Ride app is een nieuwe navigatie-app voor motorrijders. Het brengt de beste motor navigatie-ervaring naar de smartphone, zo belooft het bedrijf. Geen bijzondere poespas ook, gewoon hetgeen dat je nodig hebt. Bij het starten van de app krijg je direct de mogelijkheid om de bestemming in te voeren. Hierbij krijg je drie opties voor je route. Kies je voor de snelste route, een spannende route of een superspannende route. Zo krijg je meer uitdaging op je route met bochten en heuvels.

Je kunt meerdere tussenstops toevoegen. Tijdens het navigeren op je route krijg je de nodige informatie met route-aanwijzingen. Zoom je in, dan krijg je de 3D-weergave, zoom je uit, dan krijg je het overzicht van de hele route. Je krijgt ook de verkeersinformatie van TomTom, zodat er direct rekening gehouden kan worden met de routeplanning.

Bèta en downloaden

Op dit moment is TomTom Go Ride in bèta. Dit betekent dat je foutjes tegen kan komen. Het betekent ook dat je nieuwe functies kunt verwachten. In de toekomst wordt het mogelijk om ritten te delen met vrienden, om bijvoorbeeld later nog een keer met iemand te rijden.

De applicatie kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Een alternatief kan de Calimoto app zijn.