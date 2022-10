Nothing Phone 1: nieuwe update brengt verbeteringen, ook voor Glyph Interface

De Nothing Phone 1 is alweer een tijdje op de markt. De eerste smartphone van de fabrikant wordt nu bijgewerkt met een nieuwe update. Onder andere verschillende verbeteringen voor de Glyph Interface staan klaar.

Update voor Nothing Phone 1

Nothing heeft een nieuwe update uitgerold voor de Nothing Phone 1. Deze smartphone hebben we eerder uitgebreid besproken in de Nothing Phone 1 review. Het meest opvallend aan de telefoon is de lichtgevende achterkant. De nieuwe update brengt nog meer verbeteringen voor de zogenaamde Glyph Interface.

Het is de Nothing OS 1.1.6 update. De Glyph Interface moet vloeiendere lichteffecten geven en ook het oplaadgeluid wordt ermee gesynchroniseerd. De animatie voor de Flip to Glyph animatie is ook verbeterd. Verder heeft Nothing de ondersteuning toegevoegd voor Google AR Core, is de videokwaliteit verbeterd met scherpere beelden. Een rode record-lamp aan de achterkant is te vinden in de Glyph Interface. Tevens is er een meer accurate batterijstatus, is de launcher geoptimaliseerd en zijn er verschillende bugs opgelost. Tevens belooft Nothing dat het NFC geluid is bijgewerkt.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Android 13 zal pas begin volgend jaar uitgerold worden voor de telefoon, zo heeft de fabrikant eerder bekend gemaakt.