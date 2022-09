Nothing komt met nieuwe aankondiging; maar waarvoor?

Nothing is het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei. Nu heeft het merk een derde product in de pijplijn zitten, dat vraagt om een nieuwe aankondiging.

Nothing met geplande aankondiging

Het lijkt erop dat fabrikant Nothing een nieuwe aankondiging zal houden. Het merk heeft een teaser gedeeld voor een komende aankondiging die binnenkort plaats zal gaan vinden. Het moet het derde apparaat zijn van de fabrikant nadat we eerder de Nothing Ear 1 zagen. Dit jaar kwam het tweede product; de eigen smartphone Nothing Phone 1.

Toch is het nu onduidelijk wat we precies van de fabrikant kunnen verwachten. In de teaser wordt enkel de tekst; Sublime, Coming Soon, gebruikt, zonder dat het hint naar wat we kunnen verwachten. De CEO van het bedrijf gebruikt de tekst “The Animal Kingdom is calling again”. Nothing gebruikt bij iedere productgroep een ander dier. Bij de earbuds zagen we het lieveheersbeestje, bij de smartphone zagen we vogels.

De kans is aanwezig dat het gaat om een nieuwe set earbuds, of juist een hele nieuwe productgroep met misschien wel een smartwatch, waar sommige mensen op hopen. Het bedrijf zelf heeft verder geen aanwijzingen in het bericht gedeeld, dus het is nog afwachten wat we precies gaan zien.

Verder is ook nog niet bekend wanneer Nothing de aankondiging zal houden. De fabrikant liet bij haar telefoon al zien dat het enthousiast is met teasers, dus ongetwijfeld dat we hier meer over gaan horen. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.