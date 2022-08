Nothing belooft Android 13 voor Nothing Phone 1 pas voor volgend jaar

Het updatebeleid bij Nothing krijgt niet extra prioriteit na de aankondiging van de Nothing Phone 1, zo blijkt. Uit nieuwe informatie komt naar voren dat we op zijn vroegst begin volgend jaar pas Android 13 voor de stijlvolle smartphone terug gaan zien.

Nothing Phone 1: Android 13

Als je stiekem dacht, een nieuwe smartphone, die krijgt snel Android 13, dan zit je bij Nothing niet helemaal op de juiste plek. De nieuwste telefoon van het merk, de Nothing Phone 1, wordt op dit moment geleverd met Android 12, waarover de fabrikant de eigen Nothing OS-laag heeft gelegd. Dit is een aangepaste skin die dichtbij Android zelf staat. Stiekem was er onder gebruikers de hoop dat om deze reden en dus de weinige aanpassingen, de Android 13 update niet gek lang op zich zou laten wachten, maar dat lijkt nu toch anders te loven.

Het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei heeft nu meer nieuws gedeeld over wanneer de update uitgerold wordt. Hij zegt hierover het volgende;

“We werken er altijd hard aan om de gebruikerservaring van de Phone 1 te verbeteren. Om dit te garanderen zullen er regelmatig updates van het besturingssysteem beschikbaar worden gesteld. Android 13 wordt in de eerste helft van 2023 gelanceerd voor gebruikers van de Nothing Phone 1. Voordat we deze update uitbrengen, willen we de software-upgrade afstemmen op de hardware van Nothing. We zullen je op de hoogte houden bij meer informatie.”

Dat de Nothing Phone 1 pas in de eerste helft van 2023 de update naar Android 13 krijgt, is een breed begrip. Dit kan januari zijn, maar kan ook in juni pas zijn. In welke richting we nu moeten denken, wordt niet duidelijk uit het nieuws van Nothing. Wil je weten wanneer andere toestellen de update krijgen naar Android 13, raadpleeg dan ons handige Android 13 update overzicht.