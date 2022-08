Nothing Phone 1 in drop test: hoe sterk is de behuizing?

De nieuwe Nothing Phone 1 werd vorige maand aangekondigd. De smartphone valt op door zijn lichtgevende achterkant. Hoe scoort het eerste toestel van Nothing in de drop test?

Drop test van Nothing Phone 1

De Nothing Phone 1 is de eerste smartphone van fabrikant Nothing; het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei. De smartphone heeft een aantal eigenaardigheden, met de lichtgevende achterkant als hoogtepunt. De verschillende lichtgevende elementen gaan aan bij bijvoorbeeld een nieuwe notificatie of een oproep. Daarbij is het mid-end toestel voorzien van nette specificaties, maar gaat het wel nog steeds over een mid-end smartphone.

Mid-end smartphone of niet; je wilt zolang mogelijk genieten van je nieuwe smartphone. Een telefoon kan echter altijd een keer uit je handen vallen. Hoe eindigt zo’n val voor de Nothing Phone 1? Om je niet zelf aan de slag te laten gaan met het gooien van een telefoon, heeft YouTuber PBKreviews dit voor je gedaan. Het resultaat van de valtest zie je in onderstaande video.