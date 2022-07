Nokia X20 en Motorola Edge 20 krijgen update; Nothing Phone 1 krijgt eerste update

Motorola rolt een nieuwe update uit voor de Motorola Edge 20. Nothing, bekend van de Phone 1, brengt eveneens een update uit voor het toestel; waarbij het hier gaat om de eerste update voor deze smartphone.

Motorola Edge 20 met juli-update

Bij Motorola is de updatemachine aan geslingerd voor de Motorola Edge 20. De smartphone die vorig jaar op de markt gebracht werd, krijgt in Nederland een nieuwe update aangeboden. Richard laat ons weten dat zijn smartphone bijgewerkt is met de beveiligingsupdate van juli. Dit is de nieuwste update die door Google beschikbaar is gesteld voor Android, dus het is goed dat Motorola deze nu uitrolt voor het toestel. Zover bekend worden er verder geen veranderingen of nieuwe functies doorgevoerd. Richard merkt wel op dat de vingerafdrukscanner beter zijn werk lijkt te doen.

Nokia X20

Een update is er ook voor de Nokia X20, zo laat Marcel aan ons weten. De smartphone is wat verwaarloosd met updates; maar dat is voor nu dus even klaar. We zien een update met beveiligingsupdate juni, waarbij de changelog ook spreekt over verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen in de gebruikersinterface. Het is een flinke update met een grootte van 275MB.

Nothing Phone 1

De nieuwe Nothing Phone 1 is nog een jong toestel en dit model krijgt nu haar eerste update. We zien een changelog met aardig wat veranderingen, verbeteringen en nieuwe functies. Allereerst is er eveneens de beveiligingsupdate van juli. Verder is er Tesla integratie voor de quick settings. Je kunt hiermee bepaalde acties uitvoeren. Verder is er een nieuwe NFT galerij widget en de zoekbalk op het homescreen is nu optioneel. De update brengt ook een hoop verbeteringen voor de camera en ook wordt een betere batterijduur beloofd. De changelog is terug te vinden in onderstaande screenshot.

