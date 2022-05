Nokia X20, 7.2 en 2.2 ontvangen beveiligingsupdate van april

Een nieuwe security-patch wordt uitgerold voor drie toestellen van Nokia. Het gaat om de Nokia X20, de Nokia 7.2 en de Nokia 2.2 die allen de update van april binnen zien rollen.

April-update voor drie Nokia’s

HMD Global is gestart met het verspreiden van beveiligingsupdate april 2022 voor drie van haar smartphones. Marcel meldt dat zijn Nokia X20 de update inmiddels heeft mogen ontvangen. Het is een bescheiden update, met een grootte van 33,1 MB groot. Als we afgaan op de informatie uit de changelog, wordt duidelijk dat er naar het schijnt verder geen veranderingen of nieuwe functies zijn toegevoegd.

De update wordt vanaf nu ook uitgerold voor de Nokia 7.2 en de Nokia 2.2. De mid-end en low-end smartphone krijgen eveneens de april-update aangereikt, al gebeur dit wel nog gefaseerd. Dit betekent dat het kan zijn dat je nog even moet wachten totdat iedere gebruiker de update binnenkrijgt. Als dit het geval is, krijg je hier een melding van op je toestel.

