Samsung rolt Android 13 uit voor Galaxy Note 20 en Galaxy A33

Het updategeweld gaat maar door bij Samsung. De volgende toestellen worden inmiddels bijgewerkt met de update naar Android 13. Nu is het de beurt aan de Galaxy Note 20-serie en de Galaxy A33. Samen met Android 13 wordt ook One UI 5 uitgerold in Nederland en België.

Galaxy Note 20: update naar Android 13

Samsung heeft het druk deze week met updates. De laatste modellen die nu bijgewerkt worden met de update naar Android 13 en One UI 5 zijn de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra. Dit wordt duidelijk na een tip van DroidApp-lezer Alexander. Voor zijn toestel is de update beschikbaar naar de nieuwste Android-versie. In de afgelopen dagen kregen verschillende smartphones van het merk al de update naar Android 13. Gisteren bijvoorbeeld nog de Galaxy S20-serie, en ook de Galaxy A53 heeft de update inmiddels binnen, net als de S21- en S22-serie.

Android 13 brengt in combinatie met de One UI 5 skin een hoop verbeteringen en nieuwe functies. Kleurenpalet bevat meer kleuropties, je hebt een nieuw privacyscherm waarmee je snel kunt zien hoe het met de privacy gesteld is bij je toestel en je kunt het vergrendelscherm helemaal personaliseren. Tevens is er een widget genaamd Slimme suggesties, welke zich aanpast aan het moment. Samsung brengt ook nog verschillende andere kleine toevoegingen, zoals wat aanpassingen in de camera-app.

De update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Ook staat deze dus klaar voor de Galaxy A33. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Via het menu met instellingen > software-update kun je handmatig controleren op updates.

Galaxy A33

Opvallend is dat opnieuw een goedkoper mid-end toestel de update aangeboden krijgt. Samsung rolt Android 13 namelijk nu ook uit voor de Samsung Galaxy A33. Samen met de verbeteringen zoals hierboven beschreven in One UI 5 en Android 13, wordt ook een nieuwe beveiligingsupdate meegeleverd. Mats laat weten dat de Galaxy A33 beveiligingsupdate oktober aangeboden krijgt. In totaal is het een update van ruim 2GB groot.

