Samsung verspreidt beveiligingsupdate naar Galaxy S21 FE, A22, A33 en A13

Vier smartphones van Samsung ontvangen vanaf nu een nieuwe update. Dit in een week waarin al verschillende toestellen zijn bijgewerkt. Nu staat er een update klaar voor de Galaxy S21 FE, de Galaxy A22, Galaxy A33 en de Galaxy A13.

Updates bij Samsung

Samsung heeft voor vier toestellen van het merk een nieuwe security-patch klaargezet. Eerder deze week werden verschillende toestellen van Samsung al geüpdatet met een nieuwe beveiligingsupdate, nu is het dus de beurt aan de volgende lichting telefoons. Allereerst is er een update voor de Samsung Galaxy S21 FE. De dit jaar uitgebrachte smartphone die we uitgebreid hebben behandeld in de Galaxy S21 FE review, krijgt de nieuwste patch die voor Android beschikbaar is. Dit is beveiligingsupdate oktober 2022.

Samsung heeft ook nog voor twee andere toestellen een nieuwe update klaargezet. De fabrikant rolt namelijk ook een update uit voor de Galaxy A33. Deze smartphone wordt door het merk bijgewerkt met de update van september, samen met verschillende systeemverbeteringen en updates voor systeem-apps. Een update is ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy A13. Deze betaalbare instapper wordt door de fabrikant bijgewerkt met de beveiligingsupdate van oktober. De september-update is ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy A22, zo laat Ad aan DroidApp weten. In de changelog van de 153,1 MB grote update zien we alleen de beveiligingspatch, verder geen nieuwe functies.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 562,00 euro

Samsung Galaxy A33 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 297,00 euro