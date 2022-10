Samsung rolt oktober-update uit voor Galaxy S20 FE en Note 20-serie

Drie toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. De oktober-update staat klaar voor de toestellen uit de Galaxy S20 FE en de Note 20-modellen.

Updates bij Samsung

In ons wekelijkse Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke modellen een nieuwe update hebben ontvangen. De komende editie zal in ieder geval uit drie toestellen bestaan, want Samsung heeft voor drie van haar smartphones de nieuwste update van oktober klaargezet. Beveiligingsupdate oktober 2022 is het in dit geval. Daarbij krijg je niet alleen de patches vanuit Google, maar heeft Samsung ook meerdere eigen patches toegevoegd, waarmee bepaalde zaken worden aangepakt.

Marianne laat aan DroidApp weten dat haar Galaxy S20 FE de nieuwe update heeft mogen ontvangen. Deze update is circa 270MB groot en brengt verder geen veranderingen of nieuwe functies. De nieuwe update is ook beschikbaar voor de twee modellen uit de Note 20-serie. Dit betekent dat je de update vanaf nu binnen kunt halen op de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Ook hier zien we verder geen grote veranderingen of nieuwe functies.

