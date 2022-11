Samsung Galaxy A52, S21 FE, Z Flip 4, Fold 4 en Tab S7 krijgen update naar Android 13

Een nieuwe dag, een nieuwe update bij Samsung, daarvan lijkt de afgelopen weken wel sprake. De fabrikant rolt nu de update uit naar Android 13 voor een nieuwe lichting toestellen. Samen met One UI 5 wordt Android 13 uitgerold naar de Samsung Galaxy S21 FE, A52, de Tab S7-serie en de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4.

Android 13 update beschikbaar voor meer Samsung’s

In de afgelopen weken zijn al erg veel toestellen van Samsung bijgewerkt met de update naar Android 13. De update brengt de nieuwe mogelijkheden uit deze Android-versie, samen met de nieuwste skin van het bedrijf; wat One UI 5 is. Samsung gaat echter door met het updaten van haar smartphones en tablets, want de update is vanaf nu beschikbaar voor nog een hele rits aan toestellen.

In totaal worden zes toestellen van Samsung bijgewerkt met een update. We krijgen van een groot aantal Samsung-bezitters berichten over de beschikbaarheid van de update. Eric meldt bijvoorbeeld de update op zijn Samsung Galaxy Tab S7, waarbij de update ook beschikbaar is voor de Tab S7+. Hoewel de update Android 13 brengt, samen met One UI 5, blijft het patch-niveau van de beveiliging op oktober staan.

De Android 13 update wordt ook uitgerold naar de Samsung Galaxy A52, waarbij de 4G-versie als eerst aan de beurt is. Ditzelfde geldt voor de Samsung Galaxy S21 FE, waarbij eveneens de patch op die van oktober blijft staan. Sergio meldt ons deze update. Samsung rolt verder update uit naar de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Flip 4. Beide foldables staan met hun patch-niveau op die van november.

Voor de verschillende toestellen wordt de update vanaf nu uitgerold. Samsung bracht gisteren het updateschema voor Nederland naar buiten. Duidelijk is dat sommige modellen al eerder de update binnenkrijgen dan verwacht. De update naar Android 13 brengt een groot aantal verbeteringen, met name op het gebied van privacy en beveiliging. Daarvoor is er nu een nieuw scherm aan de instellingen toegevoegd. Verder is er de Onderhoudstand, heb je de slimme suggestie-widget en heb je meer kleuropties bij het Kleurenpalet, waarbij de kleuren in de interface worden aangepast aan de ingestelde achtergrond. Ook is de interface op bepaalde vlakken aangepast, zoals in de camera-app.

Als de update binnengehaald kan worden, krijg je hier een melding van op je smartphone of tablet.

