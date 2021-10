Samsung Galaxy S21-serie krijgt direct al beveiligingsupdate oktober

Goed nieuws voor de bezitters van een Samsung Galaxy S21, S21 en S21 Ultra. Het bedrijf heeft voor de drie smartphones de nieuwste beveiligingsupdate klaargezet.

Galaxy S21: oktober-update

Vanuit Google hebben we nog niks vernomen over de nieuwste security-patch, maar Samsung is er al mee aan de slag gegaan. Op de eerste dag van de nieuwe maand heeft het bedrijf voor de drie toestellen uit de Galaxy S21-serie de beveiligingsupdate van oktober 2021 klaargezet. Sander laat weten dat zijn Galaxy S21 Ultra de nieuwste patch heeft mogen ontvangen. Daarnaast is de software-update ook beschikbaar op de Galaxy S21 en de Galaxy S21+.

Uit de changelog wordt niet direct duidelijk welke verbeteringen allemaal zijn doorgevoerd. Wel heeft Samsung het over ‘Algehele stabiliteit van functies verbeterd’. Wat dit precies inhoudt wordt niet gemeld, maar vermoedelijk zijn er enkele bugs uitgehaald en brengt het dus de nieuwe beveiligingsupdate. Details over de nieuwe beveiligingsupdate zullen we (traditioneel) pas volgende week te weten komen. De update is circa 284MB groot en kan vanaf nu aangeboden worden op je S21.

