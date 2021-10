Android Update Bulletin week 43: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van oktober hebben nog de nodige toestellen een update mogen ontvangen. Welke smartphones en andere apparaten hebben in week 43-2021 een update gekregen? Dat zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 43

We rollen bijna november in, en hoewel Google de details nog niet heeft gedeeld over de nieuwe beveiligingsupdate, zijn de eerste toestellen al voorzien van de nieuwe security-patch. Zoals je van ons gewend bent, zetten we iedere zondag op een rijtje, dus ook vandaag zetten we de updates op een rijtje. Het was een drukke week met updates.

Nokia

OnePlus

Poco

Poco X3 Pro: beveiligingsupdate september

Realme

Realme 8: beveiligingsupdate oktober met bugfixes

Realme 8 Pro: beveiligingsupdate oktober met bugfixes

Samsung

