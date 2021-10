Android Update Bulletin week 42: deze toestellen kregen updates

​Deze week zijn ook weer de nodige updates verschenen. Niet alleen beveiligingsupdates, ook de update naar Android 12 is beschikbaar voor de eerste smartphones. Alle updates op een rij in dit Android Update Bulletin.

Android updates in week 42

De eerste toestellen hebben de update naar Android 12 gekregen. Maar ook zijn verschillende apparaten bijgewerkt met een andere update. Een software-update of een beveiligingsupdate. Welke updates deze week verschenen, zetten we op een rij in deze editie van het Android Update Bulletin.

Asus

Asus Zenfone 8: beveiligingsupdate oktober

Asus Zenfone 8 Pro: beveiligingsupdate oktober

Google

OnePlus

OnePlus Nord: OxygenOS 11.1.6.6 met oktober-patch

Poco

Poco F3: MIUI 12.5 met augustus-patch

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!