Android Update Bulletin week 41: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag zetten we op een rijtje welke apparaten in de afgelopen week bijgehouden zijn met updates. De toestellen die in week 41 een (beveiligings-)update hebben mogen ontvangen, zetten we voor je op een rij.

Android updates in week 41

Hadden we anderhalve week geleden nog de aankondiging van Android 12, is het deze week weer wat rustiger met het updatenieuws. Toch hebben verschillende fabrikanten deze week van de gelegenheid gebruik gemaakt om een software-update uit te rollen voor de toestellen. Zoals je van ons gewend bent, zetten we ook deze keer weer op een rij welke apparaten zijn geüpdatet.

OnePlus

OnePlus 6: OxygenOS 11.1.1.1 met september-patch

OnePlus 6T: OxygenOS 11.1.1.1 met september-patch

Oppo

Oppo Find X3 Lite: beveiligingsupdate september

Realme

Realme GT Master Edition: beveiligingsupdate september

Samsung

